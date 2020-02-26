Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak - Son Dakika

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yolcular tarafından 2018 yılında unutulan eşyaları satışa çıkaracak. Satışa sunulacak eşyalar arasında dizüstü bilgisayardan POS cihazına, fincan takımından bisiklete kadar çok sayıda eşya yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 2018 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan kayıp eşyalar için açık artırma düzenleyecek. Her gün binlerce insanın toplu taşıma araçlarında unuttuğu ve sahiplenilmeyen eşyalar 21 Mart'ta satışa çıkarılacak. Unutulan eşyalar arasında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, POS cihazı, fincan takımı, bisiklet, gözlük, şemsiye, kitap, çanta, çocuk arabası, mangal teli, güneşlik perde ve çeşitli ev eşyaları da yer alıyor.

'2019 VE 2020'LER HALA BEKLEMEDE'

EGO Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Mustafa Geyikçi , 2018 yılına ait satılacak eşyaların 70 ayrı kategoride olduğunu ifade etti. Geyikçi, "Burada gördüğünüz eşyalar, 2018 yılında otobüslerimizde kaybedilen ve personellerimiz tarafından bulunup bugüne kadar sahiplerini bulamadığımız eşyalar. 2019 ve 2020'ler hala beklemede. Kayıp eşyası olanlar, EGO sitemizden kayıp eşya büromuza ulaştıklarında, eşyalarının biz de olup olmadığını öğrenebilirler. 21 Mart'ta açık arttırmaya çıkaracağımız bu eşyalar 2018 yılında Ankara EGO otobüs ve metrolarında unutulan eşyalar. Paradan tutun, gözlük, bilgisayar, çorap, elbise, şemsiye ve ayakkabı bile unutulmuş vaziyette" dedi.

Bu arada, vatandaşların unuttuğu 13 bin 728 liranın ise EGO Genel Müdürlüğü kasasına gelir olarak kaydedildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eşyalardan görüntü

-Mustafa Geyikçi ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Selen YALAZ-Celal ATALAY/ANKARA, -