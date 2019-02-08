Son Dakika Haberleri: Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi

1 saat önce

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesiyle ilgili süre uzatımına gidilmediğini belirtti.

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi, System.String[]
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesiyle ilgili süre uzatımına gidilmediğini belirtti.

Çelebi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan 2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı hakkındaki genelgeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Engelli bireylerin de herkes gibi toplu taşıma araçlarıyla kamu kullanımına açık tüm yerlere bağımsız ve güvenli olarak erişebilmesinin önemine işaret eden Çelebi, söz konusu genelgede erişebilirlik sorununa çözüm getirecek hükümler bulunduğunu vurguladı.

Genelgedeki belediyelerin şehir içindeki toplu taşıma hizmetlerinin, engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirlerin alacağına yönelik maddeye dikkati çeken Çelebi, şöyle devam etti:

"Fakat bu bazı çevrelerce 'Bakanlığın genelgesiyle erişilebilirlik süresi 2 yıl uzatıldı' gibi yanıltıcı haber yapılarak algı operasyonu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu durum kasıtlı olarak yanlış yorumlanarak bazı çevrelerin camiamızın üzerinde olumsuz planları ve hesapları olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yerel yönetim seçimlerine kısa bir süre kala bu tür olumsuz ve yanıltıcı provokasyon kokan haberlerin engellileri ziyadesiyle üzdüğünü özellikle belirtmek isteriz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan 2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı hakkındaki genelgede erişilebilirlikle ilgili ilave 2 yıl daha uzatma yoktur."

Çelebi, genelgenin süre uzatımı yapılmasına değil söz konusu araçların denetlenmeye başlanması, denetleme planının iyi yapılması ve aksamalara meydan verilmemesi esasına dayandığının görüldüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Türkiye, Çelebi, Güncel
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