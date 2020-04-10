Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde yangın - Son Dakika

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Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde yangın
6 saat önce
Karabük'te, Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te, Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'ndeki otobüs durakları yanındaki Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:31 Kaynak: AA
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