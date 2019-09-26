Toplu taşıma şoförlerinden geleneksel aşure hayrı

155 Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin, geleneksel olarak yaptığı aşure hayrı, bu yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapıldı. Düzenlenen aşure hayrına katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan hayrın Allah katında kabul olmasını temenni etti. Aşure hayrı öncesi, terminal esnafını da ziyaret eden Başkan Ergün esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.



155 Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Muharrem ayı vesilesiyle aşure hayrında bulundu. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan aşure hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı ve MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz katıldı. Başkan Ergün, aşure hayrı öncesi terminali gezerek esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.



Okunan duaların ardından 155 Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ile birlikte kazanın başına geçen Başkan Ergün vatandaşlara aşure hayrında bulundu. Başkan Ergün, yapılan hayrın Allah katında kabul olmasını diledi. Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı ise, düzenlenen aşure hayrına katılım sağladığı için Başkan Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA