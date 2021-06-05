5 Ayda 15 Milyon TL Tasarruf Sağlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ulaşım hizmeti sağlayan çevre dostu 335 otobüs ile hem tasarruf sağlıyor hem de çevreye zarar vermiyor. Çevre dostu otobüsler 2021 yılında bu güne kadar 9, 2 milyon km'de 4, 9 milyon metreküp doğalgaz kullanarak yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağladı.

9, 2 MİLYON KM'DE 4, 9 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ

UlaşımPark A. Ş. otobüsleri 2021 Ocak-Haziran ayları arasında toplamda 9, 2 Milyon km yol kat etti. Kullanılan otobüsler şayet motorin kullansaydı 3, 680. 000 litre motorin tüketilecekti. Doğalgaz kullanımında toplamda 4. 9 Milyon (m³) yakıt tüketildi. Kullanılan doğalgaz yakıtına 10. 000. 000 TL ödeme yapıldı. Fakat kullanılan yakıt motorin olsaydı 25. 392. 000 TL olacaktı. UlaşımPark, çevre dostu araçları ile belirtilen tarih aralığında 15. 392. 000 TL tasarruf sağlamış oldu

ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN OTOBÜSLER

UlaşımPark Ulaştırma Hizmetleri kurulduğu günden bugüne kadar toplamda gerçekleştirilen 128. 5 Milyon km'de dizel araçlar kullansaydı 130 ton karbonmonoksit ve partikül salınımı gerçekleştirecekti. Fakat kullanılan "Çevre Dostu" otobüsler sayesinde bu rakam 68 ton karbonmonoksit ve partikül salınımına düşürüldü.