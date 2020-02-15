Toplu taşımada büyüklerine yer veren gençlere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplu taşımada büyüklerine yer veren gençlere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Toplu taşımada büyüklerine yer veren gençlere teşekkür belgesi verildi

7 saat önce

Erzincan'da toplu taşıma araçlarında büyüklere, hastalara ve yaşlılara yer verdikleri tespit edilen 55 gence Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Toplu taşımada büyüklerine yer veren gençlere teşekkür belgesi verildi, System.String[]

Erzincan'da toplu taşıma araçlarında büyüklere, hastalara ve yaşlılara yer verdikleri tespit edilen 55 gence Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


Erzincan Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gelenek ve görenekler doğrultusunda toplu taşıma araçlarında büyüklere, hastalara ve yaşlılara yer veren gençleri tespit etti. Tespit edilen 55 gence örnek davranışlarından dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından düzenlenen törenle teşekkür belgesi verdi. Başkan Aksun, kaybolmaya yüz tutan gelenekleri yaşatan gençlere teşekkür etti.


"Kökleri sağlam olmayan milletler yok olmaya yüz tutar"


Köklerine bağlı olan milletlerin ayakta kalacağını ifade eden Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Örf ve geleneklerine bağlı olanlar ancak ayakta kalabilirler. Bizde bu geleneğin devamı noktasında önceden bir büyük araca bindiğinde oturan genç çok sınırlıydı yani oturan genç ayağa kaldırıldı. Otobüs muavini tarafından büyüğüne yer ver diye ikaz edilebilirdi. Son zamanlarda ikaz edilme şansıda yok. Böyle kaybolmaya yüz tutmuş geleneği bu değerli kardeşlerimiz canlı tutukları için bunların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.


Kökleri sağlam olmayan milletler yok olmaya yüz tuttuğunu Anadolu coğrafyasında görüyor. Bizden önce yaşamış olan milletleri saymak mümkün ama biz bu coğrafyaya geldiğimiz günden itibaren köklerine bağlı milletlerin örf ve adetlerine bağlılığı bu milleti bu coğrafyada ayakta tuttu tutmaya da devam edecek. Bunların sayısı arttıkça büyük küçük tanındıkça sevgi saygı tesis edildikçe bu toplumu bir başkaları tarafından yok edilmesi mümkün olmayacaktır. Kardeşlerimi yetiştiren anne babaları da saygıyla selamlıyorum. Çünkü kardeşlerim aldıkları terbiyeden dolayı büyüklerine yer veriyor" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Bekir Aksun tarafından gençlere teşekkür belgeleri takdim edildi. - ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi, Bekir Aksun, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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