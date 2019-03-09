Son Dakika Haberleri: Toplu taşımada düşürülen paralar EGO'ya aktarıldı

Toplu taşımada düşürülen paralar EGO'ya aktarıldı

1 saat önce

Ankara'da toplu taşımada unutulan eşyalar açık artırma ile satıldı.

Toplu taşımada düşürülen paralar EGO'ya aktarıldı, System.String[]
Ankara'da toplu taşımada unutulan eşyalar açık artırma ile satıldı. Ayrıca, yolcuların düşürdüğü 17 bin 944 TL, 1152 dolar, 50 euro ve ziynet eşyalar da EGO'ya aktarıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:00 

Ankara, Ekonomi
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