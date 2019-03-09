Toplu taşımada düşürülen paralar EGO'ya aktarıldı
1 saat önce
Ankara'da toplu taşımada unutulan eşyalar açık artırma ile satıldı.
Ankara
'da toplu taşımada unutulan eşyalar açık artırma ile satıldı. Ayrıca, yolcuların düşürdüğü 17 bin 944 TL, 1152 dolar, 50 euro ve ziynet eşyalar da EGO'ya aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:00
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