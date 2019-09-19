Toplu taşımada engellilere uyumluluk arttırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarına uyumluluğunu amaçlayan "Engellilerle Duygudaşlık" konulu etkinlik düzenledi. Etkinlikte, şehir içinde toplu taşıma araçlarını tercih eden engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.



"Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme" temalı "Birlikte Yürüyelim" sloganıyla kutlanmaya devam edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Yeşilsu Otobüs Durağı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Tramvay Durağı'nda araç bekleyen engelliler, vatandaşların engellilere yönelik hassasiyet artıran örnek davranışlarla farkındalık oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, "Avrupa Hareketliliği Haftası kapsamında kortejimizi gerçekleştirmiştik. Bugün de 'Engellilerle Duygudaşlık' etkinliğimizi yapıyoruz. 'Önemli olan yürümek, engellilerle duygudaşlık' sloganlarıyla çalışmamızı tanıtıyoruz. Toplu taşıma, bisiklete binme ve yürüme en önemli üç unsurumuz. Çevrenin ve insan sağlığının önemine vurgu yapıyoruz. Bu farkındalık çalışmalarıyla şehrin bütününe ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, engellilerin toplu taşımaya uyumlu bir şekilde entegre olabildiğini gösterebilmektir. Vatandaşı bisiklet ve toplu taşımaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Engelli vatandaşların toplu taşıma konusunda yaşadığı sıkıntılara ışık tutarak vatandaşları bilgilendirmek ve toplu ulaşım konusunda entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz. Etkinliğimizdeki bir diğer amacımız, Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının engelli vatandaşların kullanımına uygun olduğunu kanıtlamaktır" dedi. - GAZİANTEP