Toplu taşımada HES dönemi başlıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında, toplu taşımada kullanılan Antalyakart ile HES sisteminin entegrasyon çalışmalarında sona geldi. Toplu taşıma kullanan vatandaşların Antalyakartlarına "hes.antalyakart.com.tr" adresi üzerinden ilgili alanları eksiksiz doldurarak tanımlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge kapsamında Antalyakart ve HES sistemlerinin entegrasyonunu sağlamak için yürüttüğü teknik çalışmaları tamamladı. Çalışmaların bir parçası olarak toplu taşıma araçlarını kullanan tüm vatandaşların Antalyakartlarını ya da toplu taşımada kullandıkları temassız kredi kartı numaralarını hes.antalyakart.com.tr adresi üzerinden HES kodları ile eşleştirmesi gerekiyor.

Risk varsa askıya alınacak

Sağlık Bakanlığı'nın HES kodu ile Antalyakart tanımlaması sağlandıktan sonra Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olan vatandaşların Antalyakartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda bulunması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Yürütülen çalışma ile Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumda olan kişilerin izolasyon kurallarına uyması konusunda destek sağlanması hedefleniyor.

İşlem internet üzerinden

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan Antalyakart ve HES Kodu tanımlama işlemi yalnızca hes.antalyakart.com.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Bulaş riskinin engellenmesi ve yoğunluk olmaması için işlemler kart merkezlerinde yapılamayacak.

Koronavirüs tanısı konulmayan ve temaslı olmayan ancak bugüne kadar HES kodu almamış vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmak istediklerinde öncelikle HES kodu alacak. Akıllı telefonları olan vatandaşlar HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasını telefonlarına indirerek, uygulama aracılığıyla HES kodu alabilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilecek. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanarak kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Kısa mesajla HES kodu almak isteyen vatandaşların HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023'e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek.

E-Devlet üzerinden ise "HES Kodu Üretme ve Listeleme" bölümüne girerek kimin adına üretileceği seçilir ve devam et butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturulur. - ANTALYA