Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak - Son Dakika

Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak

07.10.2020 10:47

Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serkan El;"15-20 dakika içerisinde 20-25 metrekareyi temizliyor" "Test sonuçları yüzde 99'u başarılı" Eskişehir'de bir firma tarafından toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere geliştirilen ve 'Mor çiçek'...

Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serkan El;"15-20 dakika içerisinde 20-25 metrekareyi temizliyor"

"Test sonuçları yüzde 99'u başarılı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir firma tarafından toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere geliştirilen ve 'Mor çiçek' verilen cihaz, ultraviyole ışıkları sayesinde içeride bulunan virüslerin yok olmasını sağlıyor.

Korona virüs (Covid-19) sonrası ortaya çıkan pandemi sürecinde Eskişehir'de bulunan bir fabrikada virüs ile ilgili Ar-Ge çalışması yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda ultraviyole ışınlarını kullanarak virüs ve bakterileri üreten bir cihaz üretildi. Cihazda yapılan testlerle korona virüs dahil bir çok bakteriyi öldürdüğü ve yüzde 99 başarı elde edildiği görüldü. "ALLIUM 2010" adı verilen çalışanlarının 'Mor çiçek' dediği bu dezenfekte cihazın, 8 buçuk metre uzunluğundaki kanat açıklığı ile 15 dakika içinde 20 metrekareyi temizlediği belirtilirken, tren, otel odası, market koridor gibi alanlarda kullanılabiliyor. Cihazın yüzde yüz başarıya ulaşması için otonom hale gelmesi gerektiğini belirten yetkililer, minimum vakitte maksimum başarı elde edildiğini söyledi.

"Test sonuçları yüzde 99'u başarılı"

Tanatar Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan El, pandemi sürecinde çok çalışarak bu cihazı ürettiklerini belirtti. Bazı virüs ve bakterilerin yok edilmesinde yüzde 99 başarı elde edildiğini söyleyerek, "Üç aylık bir dönemde böyle bir cihazı neticelendirdik. Malum pandemi dönemi boyunca herkes üzerinde düşen görevi yerine getirirken, biz de AR-GE merkezimiz olarak konuyla bildiğimiz ultraviyoleden başlayarak çözüm önerilerinin akabinde böyle bir cihaz yapmaya karar verdik. Cihaz neticelendikten sonra mikrobiyoloji testlerinden geçti. Test sonuçları yüzde 99'u başarılı. Bu cihazın birinci tasarım hikayesi, tren vagonlarında kullanılmak için yapıldı. Ona uygun bir cihaz. Ama görüldü ki, şu an AR-GE merkezimizin içinde, çalışma alanımızın içinde kullanılacağı gibi; okul dersliği, otel odası ya da bir marketin koridorlarında kullanılması niyetiyle her yerde kullanılabilecek bir cihaz. Daha doğrusu bir takım değişiklikleri, ortamlara, durumlara göre yapılabilecek bir cihaz. Sonuç itibariyle Covid-19 gibi virüs benzeri bakterilerin, küflerin yüzde yüz temizliği ile alakalı başarılı olmuş bir cihaz" dedi.

"15-20 dakika içerisinde 20-25 metrekareyi temizliyor"

Cihaz hakkında bilgiler veren Serkan El, "Cihazın kanat açıklığı 8 buçuk metreyi geçiyor. Bu alanı 3 dakika içerisinde tam anlamıyla temizliyor. Ama odanın içerisinde bulunduğu andan itibaren sabit kalmasıyla zaman çarpanıyla beraber 15-20 dakika içerisinde 20-25 metrekareyi temizliyor. Ama burada yüzde yüz başarıyı elde edebilmek için otonom hale gelmesini, ihtiyaca uygun şekle bürünmesi için çalışmalar devam ediyor.

Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak
Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak
Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak
Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak
Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak

Araştırma Geliştirme, Toplu Taşıma, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplu taşımada Korona düşmanı 'Mor çiçek' olacak - Son Dakika

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