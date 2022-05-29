Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı - Son Dakika
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Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı

29.05.2022 21:57
Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 864 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 864 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 864 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu. Bir günde toplam 129 bin 961 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 107 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 720 bin 907'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

"TOPLU TAŞIMADA MASKE ARTIK İSTEĞE BAĞLI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Tiwittir hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı - Son Dakika


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