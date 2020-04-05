Toplu taşımada maske dağıtımı bugün de devam etti - Son Dakika

İSTANBUL'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ikinci gün de güvenlik noktalarından yolculara maske dağıtımı yapıldı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde alınan yeni tedbirlere göre otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirilmişti. Tedbirlerin ikinci gününde de Altunizade ve Avcılar metrobüs duraklarında maskesiz yolculara güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtımı yapıldı.