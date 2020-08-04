Toplu taşımada maske denetimi - Son Dakika

ADANA'da polis, toplu taşıma araçlarında, maske denetimi yaptı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için getirilen maske takma zorunluluğuna yönelik denetim yaptı. Atatürk Caddesi üzerinde yapılan denetimde, polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını durdurarak, yolcuları sosyal mesafeye ve maske kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Sürücülere de kurallar hakkında bilgilendirme yaptı.451 toplu taşıma aracında yapılan denetimde, maske takmayan 30 kişiye 900'er lira para cezası kesildi. Polisler, maskesiz yayaları da durdurarak, uyardı.