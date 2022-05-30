Toplu Taşımada Maske Takma Zorunluluğu Kaldırıldı, Hastanelerde İse Sürecek

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe gönderdiği genelgede toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını, sağlık kuruluşlarında ise devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, maske yasağının kaldırılmasıyla ilgili genelge yayılandı. Genelgeye göre; toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğuna son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğu sürecek. 81 valiliğe gönderilen genelde; son günlerde koronavirüs vakalarının binin altına indiği kaydedilerek, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

Genelgeye göre valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.