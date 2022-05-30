TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI - Son Dakika
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TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

30.05.2022 09:27

TÜRKİYE'de üç gün art arda koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı.

TÜRKİYE'de üç gün art arda koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz dedi. Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşımada kimi maske takmaya devam ederken kimi de maskelerini çıkardı.

İSTEYEN MASKE TAKABİLİR

Toplu taşımada maske takılmasının kalkmasının doğru olduğunu söyleyen Latif Mavzer Uygulamayı doğru buluyorum. Zaten birçok kişi uymuyordu. Biz de takan insanlar olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye takmaya devam ediyorduk. Birileri çıkıp bağırmasın diye takıyorduk. Şu anda takmayı bıraktık. Yasak olmadığı için daha rahat yolculuk yapacağız. İsteyen maske takabilir. En azından sen niye maske takmıyorsun diye kavga çıkmayacak. Bunun niçin çok doğru bir karar oldu dedi.

BEN MASKE TAKMAYA DEVAM EDİYORUM

Maske takılmasından yana olan Münire Belkuş ise Hastalıklar daha bitmedi. Çoluk çocuk dışarıda. Herkes hastalık bitmiş gibi düşünüyor. Aslında böyle olmaması lazım. İnsanlar yine de tedbir alması lazım. Ben maske takmaya devam ediyorum. Toplu taşımada maske kalkmasına kızıyorum. Kimsenin ağzında maske yok. Öksürüyorlar tıksırıyorlar çoluk çocuk var. İnsanların hayatı ile oynuyorlar diye konuştu.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

YORUMLAR
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Sağlık Bakanı açıkladı: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı! Sağlık Bakanı açıkladı: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı! Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
Kaynak: DHA

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