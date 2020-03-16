Toplu taşımada maskeli koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Toplu taşımada maskeli koronavirüs önlemleri

6 saat önce

KORONAVİRÜSE karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske ve eldiven takanların sayısında artış yaşandı.

Toplu taşımada maskeli koronavirüs önlemleri, System.String[]
KORONAVİRÜSE karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske ve eldiven takanların sayısında artış yaşandı. Vatandaşlar toplu taşıma kullananların daha fazla önlem almaları gerektiğini belirtti.

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüse binenler kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Metrobüse binenlerin dezenfekte kullandıkları da görüldü.

"ÖNLEM ALMAYA MECBURUZ"

Sabah işe gitmek için  metrobüs kullanan ve koronavirüse karşı eldiven ve maske takan Onur Koru, "Metrobüsü kullanıyorum. Günde 1-2 saat yolculuk yapıyoruz. Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bu önlemleri almaya mecburuz. Eldiven taktık çünkü dikkat etmek zorundayız. Metro, metrobüs, toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz" diye konuştu. Metrobüse maske ve eldivenle binen Savaş Kaya, "Önlemimizi almamız gerekiyor. Metrobüsü kullandım. Virüsün kimde olduğu belli değil" ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYARAK KISA SÜRE ATLATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Altunizade'den  metrobüse binen bazı vatandaşların maske taktığı ve el dezenfektanı kullandığı görüldü. Maske ile metrobüse binen Rojda isimli yolcu "Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimiz için hem de toplum için. Önlemimizi almamız gerekiyor. Gerekli kurallara uyarsak kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:12 Kaynak: DHA
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