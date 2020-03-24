Toplu taşımada nakit ödeme uygulaması kalkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplu taşımada nakit ödeme uygulaması kalkıyor - Son Dakika

Toplu taşımada nakit ödeme uygulaması kalkıyor

6 saat önce

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında nakit ödeme yapılması uygulamasının sona ereceği bildirildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında nakit ödeme yapılması uygulamasının sona ereceği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, il genelinde 26 Mart perşembe günü itibariyle toplu taşıma araçlarında nakit ödeme uygulamasının kaldırılacağı belirtildi.

Vatandaşların toplu taşıma biniş ücretlerini Muğla Kart, temassız kredi ve banka kartları, telefon uygulamasıyla ödeyebilecekleri ifade edildi.

Öte yandan, 11 ilçede 12 otobüsün sağlık çalışanlarına tahsis edildiği, bugüne kadar 577 sağlık çalışanın ücretsiz taşındığı kaydedildi.

Toplu taşımada nakit ödeme uygulaması kalkıyor

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:08 Kaynak: AA

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