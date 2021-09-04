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Toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" 6 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

Toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" 6 Eylül'de başlıyor

04.09.2021 14:33
Toplu taşımada

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmemeleri durumunda...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmemeleri durumunda izin verilmeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" sonrasında tedbirler sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, 6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.

Otobüs denetimleri sıkılaştırılacak

Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlığı otomasyon sistemleri arasında da entegrasyon sağlandı.

Seyahat edecek vatandaşların HES kodu ayarlarını değiştirerek onay vermesi durumunda aşı, bağışıklık ve PCR test sonuçlarının kontrolü Bakanlığın U-ETDS sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bölge müdürlükleri de saha kontrollerine devam edecek, yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecek.

2 yaş altı bebeklerde HES kodu aranmayacak

Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.

18 yaş üzeri yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak. Trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek.

Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecek.

Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek. Trende tespiti halinde trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek.

Havalimanlarında Sağlık Bakanlığınca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek.

COVIRAN Bereket, PCR Testi, Eylül, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' 6 Eylül'de başlıyor - Son Dakika


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