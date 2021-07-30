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Toplu taşımada tam entegrasyon - Son Dakika

Toplu taşımada tam entegrasyon

30.07.2021 16:23
Toplu taşımada tam entegrasyon, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım kullanımında tam entegrasyonu sağlamak maksadıyla Bursakart kullanımını İnegöl'de de başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım kullanımında tam entegrasyonu sağlamak maksadıyla Bursakart kullanımını İnegöl'de de başlattı. 17 ilçenin tamamında tek kartla seyahat edilebilecek.

Akıllı kavşak, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan toplu taşımanın daha cazip hale getirilmesi maksadıyla gerekli adımları atıyor. Toplu ulaşım kullanımında tam entegrasyonu sağlamak için Bursakart kullanımını İnegöl'de de başlatan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle vatandaşların 17 ilçede tek tik kartla seyahat edebilmesine imkan sağladı. 15 Temmuz itibariyle kullanıma başlanan Bursakart, ilk aşamada 116 İNULAŞ otobüsünde kullanılacak.

İnegöl Otobüs Terminali'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Bursakart'ın geçerli olduğu otobüslere geçen Başkan Alinur Aktaş, beraberindekilerle kart okutarak uygulamanın İnegöl halkına hayırlı olmasını diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir süredir İnegöllüler için sıkıntı oluşturan konuyu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir yıllık süre olmasına karşın İNULAŞ'ın anlayışlı yaklaşımıyla süreci tamamladıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, 10 sene önce yapılan anlaşma gereği İNULAŞ'ın otobüslerinin KentKart'ı kullandığını hatırlattı. Yenice'de ayrı, Bursa'da d ayrı kart uygulamasının olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Büyükşehir ile beraber bunları tek çatı altında toplamış olduk. Anlayış ve destekleri için İNULAŞ yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu geçişle birlikte İnegöl'deki vatandaşlarımız Bursakart'la birlikte metrodan, Bursa'daki ve diğer ilçelerdeki otobüslerden yararlanabilecek. Böylelikle bütün Bursa Bursakart'a entegre olmuş oldu. Bursakart kullanımına geçişle İnegöl'deki vatandaşlarımız Bursakart mobil ve Bursakart web uygulamalarını kullanabilecekler. Önümüzdeki günlerde İnegöl'de Bursakart seyahat kartları ofisi açılışını yapacağız" dedi.

Farklı dönem ve tarihlerde ücretsiz veya indirimli uygulamalardan kart birlikteliğiyle İnegöllülerin de yararlanabileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa merkez ve ilçeler ulaşımı çok konuşuyor. Bu açıdan toplu ulaşım çok ama çok önemli. Ulaşım konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yılda yapılacak önemli çalışmalar var. Böyle yoğun şehirlerde toplu taşımadaki birlikteliği önemli görüyorum. Bu uygulama bu açıdan ciddi destek sağlayacaktır. Uygulama Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bir uygulama ama ilçe belediyeleri de bu işin denetleyicisidir. Karşılıklı iyi niyetlerle sıkıntılı konuları düzeltebiliriz. Vatandaşımız rahat ve sağlıklı bir şekilde sabah işine, akşam evine kavuşması adına aracılık etmeliyiz. Uygulama Bursa ve İnegöl'e hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Toplu taşımada tam entegrasyon
Toplu taşımada tam entegrasyon
Toplu taşımada tam entegrasyon

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toplu taşımada tam entegrasyon - Son Dakika Ekonomi


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