Son Dakika Haberleri: Toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi
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Toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi

21 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma hizmetlerinde hayata geçirilen ücretsiz aktarma hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma hizmetlerinde hayata geçirilen ücretsiz aktarma hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Toplu taşıma hizmetlerinde yapılan indirim uygulamaları ile vatandaşlara büyük kolaylık sunarken, aynı zamanda ekonomik kazanç sağlayacak hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bir diğer kolaylık olan ücretsiz aktarma hizmeti ile Mersin halkının ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyor. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında kullanılmakta olan elektronik ücret sisteminde akıllı kart biniş uygulaması ile şehir içi hatlarında ilk binişlerden 5 dakika sonra aynı hattı kullanmamak kaydıyla ikinci binişlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Yanlış otobüse binen ya da gideceği yönde iki hat kullanması gereken vatandaşlar, ulaşmak istedikleri yere kent kartı ilk kullanımdan 5 dakika sonra olmak şartıyla 45 dakika içerisinde ücretsiz olarak istedikleri hatlardan faydalanabiliyor. Tarifeli hatlar ise ücretsiz aktarma hizmetine girmiyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
Mersin, Güncel
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