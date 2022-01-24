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Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı - Son Dakika

Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı

24.01.2022 19:47

İstanbul'da karla kaplı yolda araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

SULTANGAZİ'DE TRAMVAY ÇALIŞMADI

İstanbul'da karla kaplı yolda araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Sultangazi'de de kardan dolayı tramvay çalışmadı.

TİPİ ŞEKLİNDE DEVAM EDİYOR

İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Tipi şeklinde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağış İstanbul'un bir çok ilçesinde yolları karla kapladı. Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy'de araçlar yolda kaldı. Toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yaya olarak devam etti. Sultangazi'de ise tramvay kar nedeniyle çalışmayınca yolcular evlerine yaya olarak gitmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı
Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı
Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı
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Sultangazi, İstanbul, Tramvay, kar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı - Son Dakika
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