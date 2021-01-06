Toplu taşımalara korona virüs denetimi - Son Dakika

Toplu taşımalara korona virüs denetimi

06.01.2021 09:59

Toplu taşımalara korona virüs denetimi İstanbul'da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı.

Toplu taşımalara korona virüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı. Ekipler, yolcu ve sürücülere virüs önlemleri hakkında uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafiğin yoğun olduğu caddelerde denetim noktaları kurdu. Korona virüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında ekipler, araçların içerisindeki yolcu sayısı, maske, mesafe ve dezenfektan bulundurulması üzerine denetim yaptı. Polis ekipleri, araçların içerisinde yolcu ve sürücülere virüsle mücadele hakkında uyarılar yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Toplu taşımalara korona virüs denetimi
Toplu taşımalara korona virüs denetimi
Toplu taşımalara korona virüs denetimi
Toplu taşımalara korona virüs denetimi

Toplu Taşıma, Koronavirüs, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toplu taşımalara korona virüs denetimi - Son Dakika


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