Toplu taşımalarda yoğunluk kişisel alanı ihlal ediyor

"BİREYSEL OLARAK EN AZINDAN SAYGIMIZI YİTİRMEMİZ GEREKİYOR"
Psikolog Korkut, "Bunu önlemek için bireysel olarak en azından saygımızı yitirmemiz gerekiyor. Saygıdan kastım ise toplu taşımalarda özellikli engelli bireylere yaşlılara veya hamile insanlara bir şekilde yer vermek veya onların da oturma imkanını sağlamak. ve fiziksel aura ihlaline de uyum sağlamak en önemlisi" şeklinde konuştu.
"SEFER SAYILARINDA SORUN YOK AMA HİZMETTE VAR"
Levent Akkaya, "Yoğunluktan ve tam iş saatlerinde metrobüs seferlerinin az olmasında dolayı olabilir. İş saatlerinde ek sefer çıkarmaları gerekiyorö dedi. Bir diğer metrobüs yolcusu ise araçların temizliğin de yapılmadığını belirterek, "Daha önce çalışan temizlik görevlileri şimdi çalışmıyorlar. Sefer sayılarında sorun yok ama hizmette var" diye konuştu.
Bir kadın yolcu ise, "Kalabalık yani çok kültür farkı var İstanbul'da artık, çok kalabalık" ifadelerini kullandı.
Zekeriya Arıcı, ise "İnsanlar artık İstanbul'da birbirini hazmedemez olmuşlar, herkes bir sinir küpü. Birbirine sürtününce bile yanlış anlıyor insanlar, tahammülsüz olmuşuz birbirimize" dedi.
Görüntü Dökümü:
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Korkut ile röportaj
Yolcular ile röportaj
Metrobüs durağından görüntüler
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