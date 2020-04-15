Toplu taşımaya korona virüs sıkı kontrolü - Son Dakika

Trafik polisleri, toplu taşımada oturma sosyal mesafesinin uygulanması konusunda da titiz çalışma yapıyor. - MALATYA

Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri, ismet Paşa Caddesi Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde zaman zaman denetleniyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması için sıkı kontrol yapılıp, ruhsatta yer alan yolcu kapasitesinin yüzde 50'sinin üstünde yolcu alanlara cezai işlem uygulanıyor.

Malatya 'da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması için sıkı kontrol yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir

Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı

Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti

İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi

Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil