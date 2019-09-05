Son Dakika Haberleri: Toplu ulaşım araçları denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Toplu ulaşım araçları denetlendi

3 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim Ekipleri Antalya'nın batı ilçelerine yolcu taşıyan toplu taşıma, ticari ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Toplu ulaşım araçları denetlendi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim Ekipleri Antalya'nın batı ilçelerine yolcu taşıyan toplu taşıma, ticari ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde özellikle yolcu güvenliği için bulundurulması zorunlu olan ekipmanlar kontrol edildi.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Antalya genelinde ilçeler arası denetimli yolcu taşıma, ticari ve turizm taşıma araçlarına yönelik periyodik denetimlerini sürdürüyor. Ulaşım Denetim Komisyonu Trafik Denetleme Ekipleri, Antalya'nın batı ilçelerine yolcu taşıyan toplu taşıma ve ticari araçlara yönelik gerçekleşen denetimlerde araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım malzemeleri, yangın söndürme tüpü, reflektör ile yolcu taşıma sayıları ve taşıma belgelerini kontrol etti.


Eksik belge ve ekipmana ceza


Acil durumlarda kullanılan ekipmanların son kullanma tarihleri, kullanılabilirliği ve ulaşılabilirliği de yolcuların can güvenliği açısından özellikle denetlendi. Turizm ve ticari taşıma araçlarında ise koltuk sayısı, yolcu sayısı, klima kullanımı ve taksimetre kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan ve eksik belge ve ekipmanı olan sürücülere cezai işlemler uygulandı.


Yaz aylarının etkisiyle toplu ulaşım araçlarında sıklıkla görülen arızalanma ve yangınlar nedeniyle sürücülere yolcuların can güvenliği için uyarılarda bulunan trafik denetleme dikkat çekti. Acil durumlarda durdurulan araçları ikaz etmek için kullanılan reflektörlerin hareket halindeki araçlardaki ve toplu taşıma aracındaki yolcuların can güvenliğini koruduğunu hatırlatan ekipler, reflektör bulunmayan araçlara 216 TL ceza kesti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da LPG tankerinde yangın
Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:31:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toplu ulaşım araçları denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]