Toplu ulaşım araçlarına detaylı temizlik - Son Dakika
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Toplu ulaşım araçlarına detaylı temizlik

6 saat önce

ANTALYA'da, virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek ve yayılmasını önlemek amacıyla 32 tramvay ve resmi plakalı 180 otobüs, son seferlerinin ardından özel donanımlı 16 kişilik ekip tarafından temizleniyor.

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ANTALYA'da,  virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek ve yayılmasını önlemek amacıyla 32 tramvay ve resmi plakalı 180 otobüs, son seferlerinin ardından özel donanımlı 16 kişilik ekip tarafından temizleniyor. Antalya'da her gün yaklaşık 1 milyon kişinin kullandığı belediyeye ait toplu taşıma araçlarında virüs ve bulaşıcı hastalıklara karşı hijyen tedbirleri, koronavirüs salgını da göz önüne alınarak daha da artırıldı. Gün içinde binlerce Antalyalıya hizmet verilen araçlar, son seferlerin ardından detaylı temizlik işleminden geçiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 32 tramvay ile günlük rotasyona göre sefere çıkılan 180 resmi plakalı otobüsün, her gün son seferlerden sonra kapsamlı iç ve dış temizlikleri yapılıyor.

HER GECE 16 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzeyi, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. 16 kişilik ekip, dünyayı etkileyen koronavirüsü de dikkate alıp özel kıyafetlerle gün içinde binlerce kişinin kullandığı otobüsleri temizliyor. Bu işlemle bakteri ve bulaşıcı hastalıkların toplu taşıma araçları ile yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tramvay ve otobüsler, 24.00 ile 06.00 saatleri arasındaki temizlik işleminin ardından sefere çıkıyor.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:21 Kaynak: DHA
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