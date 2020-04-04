Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmıyor.

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