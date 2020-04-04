Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor - Son Dakika

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Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor
6 saat önce
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmıyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:16 Kaynak: AA
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