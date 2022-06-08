Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak - Son Dakika
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Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

08.06.2022 10:12
Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

Başkentte otobüs, Ankaray ve Metro araçları ile istasyonlarında unutulan eşyalar, 25 Haziran cumartesi günü açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Başkentte otobüs, Ankaray ve Metro araçları ile istasyonlarında unutulan eşyalar, 25 Haziran cumartesi günü açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2020'de EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro'da bulunan, sahibi çıkmayan kayıp eşyalar, yasal sürenin tamamlanmasının ardından 25 Haziran cumartesi günü saat 10.00'da açık artırma yöntemiyle satılacak.

Sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyanın satışı, EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası A Blok giriş katında yapılacak.

Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak
Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak - Son Dakika

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