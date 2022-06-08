Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2020'de EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro'da bulunan, sahibi çıkmayan kayıp eşyalar, yasal sürenin tamamlanmasının ardından 25 Haziran cumartesi günü saat 10.00'da açık artırma yöntemiyle satılacak.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak - Son Dakika

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