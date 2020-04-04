Toplu ulaşım araçlarını kullananlara maske - Son Dakika
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Toplu ulaşım araçlarını kullananlara maske

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sürdürülen hijyen seferberliği genişletildi, şehir genelinde maske dağıtımına yoğunluk kazandırılarak toplu ulaşım hizmeti alan vatandaşlara maske verildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sürdürülen hijyen seferberliği genişletildi, şehir genelinde maske dağıtımına yoğunluk kazandırılarak toplu ulaşım hizmeti alan vatandaşlara maske verildi.


Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde küresel bir salgın halini alan korona virüse karşı yürütülen çalışmalar gerek ulusal gerekse uluslararası alanda artırıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince, ülke çapında enfeksiyon riskinin artmasını engellemek amacıyla il genelindeki bütün toplu ulaşım araçlarında hizmet alan vatandaşlara duraklar tek tek dolaşılarak maske dağıtılmaya başlandı.


Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (GASMEK) günlük üretim kapasitesi 12 bine çıkartılan maskeler, Yeşilsu, Balıklı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 25 Aralık ve Gazi Muhtar Paşa tramvay duraklarında vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca maskesiz olan vatandaşlar görevli çalışanlar tarafından uyarıldı. Halkın maskesiz şehirde dolaşmasının önüne geçmek için başlatılan bu uygulamayla; salgına karşı duyarlılığın artırılması hedeflendi.


Şehir içi toplu ulaşım hizmeti alan vatandaşlardan Servet Güney, maskeye ulaşımın şu dönemde zor olduğunu belirterek, "Biraz önce benim maskem deforme oldu. Şu an toplu ulaşım aracına binerken maskesiz binmek istemedim. Durakta maske dağıtan çalışanları görünce hemen geldim. Maskemi aldım. Gerçekten çok yararlı bir uygulama. Çünkü kendimizi korumamız ve izole etmemiz gerekiyor" dedi.


Mustafa Özdemir ise maske dağıtımını görünce memnun olduğunu aktararak, dağıtımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:21 Kaynak: İHA

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