"Toplu ulaşım fiyat tarifesi, ABB'nin çoğunlukta olmadığı UKOME'de belirlenmektedir" - Son Dakika
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"Toplu ulaşım fiyat tarifesi, ABB'nin çoğunlukta olmadığı UKOME'de belirlenmektedir"

16.04.2022 19:12
"Toplu ulaşım fiyat tarifesi, ABB'nin çoğunlukta olmadığı UKOME'de belirlenmektedir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında "Ankara'da Öğrenci Abonman Zammı Geri Alındı" başlığıyla servis ettikleri haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında "Ankara'da Öğrenci Abonman Zammı Geri Alındı" başlığıyla servis ettikleri haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada toplu taşıma ulaşım fiyatlarının Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendiğinin altı çizildi.

"Ankara'da Öğrenci Abonman Zammı Geri Alındı" başlığı ile bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerçeği yansıtmadığına dair bir paylaşımda bulundu. Toplu taşıma ulaşım fiyatlarının belirlendiği UKOME'de çoğunluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi üyesinin olmadığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"UKOME'de çoğunluk Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde değildir ve son fiyat artışları çoğunlukta olmadığımız UKOME'de belirlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş döneminde başlayan uygulamayla Ankara'da öğrenciler aylık 90 TL'ye 225 binişlik abonman kullanabilmektedir. Abonman kart, Mansur Yavaş Belediyeciliğinin bir sonucudur ve biniş başı 40 kuruş ile Türkiye'nin zaten en uygun öğrenci ulaşımlarından biri Ankara'dadır. Hal böyle iken, daha önce biletleri pahalı satan ve öğrenci abonmanı çıkarmayan bir zihniyetin, yasal olmadığını bile bile yaptığı mesnetsiz açıklamalarını Ankara halkının takdirine bırakıyoruz. Bu kesimin siyaseti seviyesiz bırakmak için takındığı tavrın asla bir parçası olmayacak; 6 milyon Ankaralıya şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Toplu ulaşım fiyat tarifesi, ABB'nin çoğunlukta olmadığı UKOME'de belirlenmektedir' Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Toplu ulaşım fiyat tarifesi, ABB'nin çoğunlukta olmadığı UKOME'de belirlenmektedir' Başkentray'da da artık abonmanlar geçerli olacak Başkentray'da da artık abonmanlar geçerli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Toplu ulaşım fiyat tarifesi, ABB'nin çoğunlukta olmadığı UKOME'de belirlenmektedir' - Son Dakika


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