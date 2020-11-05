Toplu ulaşım kartlarına HES uygulamasının yüklenmesi için süre uzatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirilmesi dolayısıyla kartlarına ilgili uygulamayı yüklemeyenler için süreyi uzattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolculukta kullandıkları ulaşım kartlarına 21 Ekim-5 Kasım 2020 tarihinde HES uygulamasını yüklemeleri için daha önce duyuru yapıldığı ancak işlem yapamayanların işlemlerini tamamlamaları için sürenin 20 Kasım'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ulaşım kartlarına HES kodu yüklemeyenlerin 20 Kasım 2020'den itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacakları ifade edildi.

HES kodu yükleme işlemlerinin, www.sanliurfa.bel.tr, www.urfakart.com ve www.belsan.com.tr web siteleri ile Urfa Ulaşım mobil uygulamaları üzerinden ve aktarma merkezlerindeki Urfa Kart İşlem Merkezlerinde yapılabileceği belirtildi.