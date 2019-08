Toplu ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların, kurban bayramını huzurla geçirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yerde kurban bayramı heyecanının yaşadığını söyleyerek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve güven içerisinde kurban bayramını geçirebilmeleri için bütün birimlerimizce gerekli tedbirlerimizi aldık. Bayramlar, birlik ve beraberliğin mayasıdır. Kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularımız böyle günlerde güçlenir. Kurban bayramınızı tebrik ediyor, bu güzel günlerin Bursa'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde raylı sistem ve otobüs işletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için tedbir alarak Bursaray seferlerini sürdürecek. Şehir içi otobüs seferleri, 11 Ağustos Pazar ile 14 Ağustos Çarşamba tarihlerinde 'Pazar' saatleri uygulaması ile sürecek. Vatandaşlar, kurban bayramında şehir içi toplu ulaşımdan (Bursaray, BURULAŞ otobüsleri, özel halk otobüsleri ve tramvay) Bursakart kullanarak ücretsiz olarak faydalanabilecek.



BUDO seferleri de normal seyrinde devam edecek olup, ek seferlerle ilgili bilgilere www.burulas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Vatandaşlar, ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini, 08508509916 numaralı ulaşım hattına bildirebilecekler.



Zabıta ekipleri nöbette



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaşların daha iyi ve huzurlu bir ortamda kurban bayramını geçirebilmeleri için bayram öncesi ve süresince (11 - 14 Ağustos tarihlerinde), vatandaşlardan şahsen veya 7163300, 2615240, 4441600 ve Alo Belediye 153 numaralı telefonlara gelen şikayetleri anında değerlendirmek için yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekipler oluşturuldu. Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliği'nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği'nde yeterli sayıda personel görevlendirildi.



İtfaiye, görev başında



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı 27 ayrı grupta, 572 itfaiye personeli ve 112 araçla, 7/24 yangın, kurtarma ve olası afetlerde görevlerini sürdürecek. Gönüllü teşkilatlarında 78 gönüllü grubu ve 735 gönüllü itfaiyeciyle görevlerini sürdürecek olan İtfaiye teşkilatı, Bursa sahillerinde de çalışmalarını sürdürüyor, yüzmeye uygun olan 14 noktada, vatandaşın güvenliği için 60 cankurtaranla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 Acil Çağrı Merkezi ve 7163417 numaralı telefondan yangın ihbar hattına ulaşabilecekler.



Veteriner Hizmetleri bayram nöbetinde



Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde, kurban bayramının 1. ve 2. günleri icapçı veteriner hekimler, bayramın 3. ve 4. günleri de nöbetçi veteriner hekimler görev yapacak. Yine bayramın 3. ve 4. günleri, Bursa'nın 17 ilçesinde de çevre sağlığı ve ilaçlama çalışmalarına devam edilecek. Vatandaşlar, 7161166 numaralı telefonla Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ulaşabilirler.



Aralıksız hizmet



Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde Bursalılar, 153 numaralı telefona başvurabilecekler.



BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ekipleri de bayramda hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 'ALO 185 Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım isteyebilecekler.



Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini aralıksız sürdürecek ve mezarlıklar ziyarete açık olacak. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

