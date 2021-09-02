İZBAN'dan İzmir Enternasyonal Fuarı için ek sefer - Son Dakika

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN'ın 3 Eylül Cuma günü kapılarını 90. kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı için 4 ek seferi devreye alacağı bildirildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, fuar süresince her iki yöne ikişer ek tren seferi düzenlenecek.

Aliağa istikametine gidecek trenler 01.12 ve 01.31'de Hilal, 01.19 ve 01.38'de Alsancak, 01.25 ve 01.45'te Halkapınar'da olacak.

Tepeköy yönüne gidecek ek trenler 01.17 ve 01.45'de Halkapınar, 01.26 ve 01.54'de Alsancak, 01.30 ve 01.58'de ise Hilal'de hazır olacak.