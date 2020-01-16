Toplu ulaşıma sesli ikaz sistemi geliyor - Son Dakika
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Toplu ulaşıma sesli ikaz sistemi geliyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi görme engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için belediye otobüsleri ve duraklarda sesli uyarı sistemini hayata geçirecek.

Toplu ulaşıma sesli ikaz sistemi geliyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi görme engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için belediye otobüsleri ve duraklarda sesli uyarı sistemini hayata geçirecek. Görme engelli bireyler yolculuk sırasında otobüsün hangi durakta olduğunu sesli uyarı sistemi ile duyabilecek.


Büyükşehir Belediyesi'nin STK ve kamu kurumları işbirliğiyle oluşturduğu Engelsiz Hizmet Komisyonu, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda engellilerin toplu ulaşımdan daha konforlu faydalanabilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.


Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkilileri ile engelli STK temsilcileri katıldı.


Toplu ulaşım araçları ve duraklarda engelli vatandaşların kolay ulaşım sağlaması için düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verildiği toplantıda raylı sistemdeki sesli uyarı sisteminin toplu ulaşım araçlarında da hayata geçirilmesiyle sorunun çözülebileceği değerlendirildi.


1 ay içinde hayata geçecek


Bu konuda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya gelindiği bir ay içinde sesli sinyalizasyonun otobüslerde ve duraklarda hayata geçirileceğinin müjdesi verildi. Böylece engelli vatandaşlar yolculuk sırasında otobüsün hangi durakta olduğunu sesli uyarı sistemi ile duyabilecek.


Şoförlere iletişim eğitimi


Toplantıda ayrıca toplu ulaşımda çalışan sürücülerin dezavantajlı gruplarla iletişimini güçlendirmek konusunda hizmet içi eğitim yapılması planlandı. Beyaz Baston Körler Derneği Başkanı Kamil Çam, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle toplantının daha anlam kazandığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik yürüttüğü çalışmalardan dolayı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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