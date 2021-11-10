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TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU - Son Dakika

TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU

10.11.2021 13:04
TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı.

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. İstanbul'un Metro ve Tramvaylarında da saatler 09.05'i gösterdiğinde, Zülfü Livaneli'nin Yiğidim Aslanım şarkısı eşliğinde Atatürk'ü anma anonsu gerçekleşti. Yaklaşık 55 bin İstanbullunun katıldığı 1 dakikalık saygı duruşu, duygu dolu anlara sahne oldu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde, İstanbul'un metro ve tramvayları duygulandıran anlara sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı, 16 hatta bulunan 189 istasyondaki tüm trenler, saatler 09.05'i gösterdiğinde durdu. İstasyon ve araçlarda Zülfü Livaneli'nin Yiğidim Aslanım şarkısı eşliğinde Atatürk'ü anma anonsu yapıldı. O sırada metro ve tramvaylarda bulunan yaklaşık 55 bin İstanbullu, 1 dakikalık saygı duruşuyla tek yürek oldu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU
TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU
TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU
TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU
TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU
TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU

Mustafa Kemal Atatürk, Zülfü Livaneli, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOPLU ULAŞIMDA 09.05; ATA'YA 55 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU - Son Dakika
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