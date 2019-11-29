Son Dakika Haberleri: Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi
Son Dakika Güncel Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi - Son Dakika

Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım gece seferlerinde kış düzenlemesi yaptı.

Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım gece seferlerinde kış düzenlemesi yaptı. Uygulama ile saat 23.00'de gece seferlerine başlayan araçlar 60 dakikalık sefer aralıklarıyla, kalkış ve varış noktalarından çift yönlü olarak hareket edecek. Araçlar saat 03.00'da son seferlerini yapacak.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı toplu ulaşımda gece seferlerinde kış uygulamasına geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kent içi toplu ulaşımda vatandaşların mağdur olmaması için gece seferlerimiz kış aylarında da sürecek. Vatandaşlara kolaylık sağlayan gece seferleri Antalya'nın dört bir yanına ulaşım sağlıyor. UKOME'nin aldığı karar ile saat 23.00'de gece seferlerine başlayan araçlar kış boyunca 60 dakikalık aralarla sefere çıkacak. Kalkış ve varış noktalarından çift yönlü olarak hareket eden araçlar saat 03.00'da son seferlerini yapacak" dedi.


Yolcu yoğunluğuna göre gece seferleri hatlarında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda Varsak- Sarısu güzergahında hizmet sunan VS18 hattı kaldırılarak yerine 44 km'lik Varsak-Fakülte hattı VF01 çalışmaya başladı. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren UKOME yoğun istek üzerine Lara- Fakülte arasında çalışan LF10 hattını da yeniden gece seferlerine ekledi. Yoğun olarak kullanılan 58.7 kilometrelik Konyaaltı- Lara hattı KL08 ile Otogar-Havalimanı arasında 7/24 çalışan 50.9 kilometrelik 600 hattı da kesintisiz ulaşım sunmaya devam edecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti
Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza İBB'nin Boğaz'daki arsasının satışına AK Partili meclis üyeleri izin vermedi Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:43:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]