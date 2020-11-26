Son dakika haberi: Kayseri'de toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme süresi 30 Kasım'a uzatıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlatılan toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirmede yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 30 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, ulaşım sistemine 1 milyon 35 bin kartın tanımlı olduğunu, toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden bugüne kadar 246 bin kart sahibinin HES Kodu eşleştirmesi yaptığını belirtti.

HES kodu eşleştirmesi yapmayan kart sahiplerinin kartlarının eşleştirme yapana kadar toplu taşıma kullanımına kapatılacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapılan HES kodu sorgulamalarında 5 bin 100 kişi riskli olduğundan kara listede bulunuyor. Bu kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanması, otobüs ve raylı sistem elektronik bilet cihazlarında, validator ile yapılan HES kodu sorgulamalarıyla engelleniyor. Otobüs veya tramvaya binmek istediğinde validatör uyarısı ile riskli kişilerin toplu taşıma kullanımı engelleniyor. Ayrıca HES kodu eşleştirmesi yapmayan kart sahiplerinin kartları da eşleştirme yapana kadar toplu taşıma kullanımına kapatılacak."

Günde 150-200 civarında riskli olduğu halde toplu taşımaya binmeye teşebbüs edildiğini aktaran Büyükkılıç, "Riskli kişilerden toplu taşımaya binmeye çalışanlar tespit edilip Sağlık Bakanlığına rapor ediliyor. Sağlık Bakanlığı bu kişilerin takibatını yapıp gerekli müeyyideleri uygulayacağı bilgisini bizimle paylaştı." ifadelerini kullandı.