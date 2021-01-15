Toplu ulaşımda HES kodu kuyrukları havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Toplu ulaşımda HES kodu kuyrukları havadan fotoğraflandı

Toplu ulaşımda HES kodu kuyrukları havadan fotoğraflandı
Son Güncelleme: 15.01.2021 15:34

KORONAVİRÜSE karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu bugün başladı.

KORONAVİRÜSE karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu bugün başladı. Öte yandan vatandaşlar bugün de HES kodlarını kartlarıyla eşleştirmede İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu. Kadıköy'deki kuyruk havadan da görüntülendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamıyor. İBB tarafından vatandaşlara tanınan süre dün dolmasına rağmen bugün de İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kadıköy'de bulunan İstanbulkart Dolum merkezi yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisiydi. HES kodu eşleştirmek için kuyrukta bekleyen Mine Acar "Bugün son gün sırada bekliyorum. Gün olarak uzatabilirler biraz daha. Çoğu yaptırmayan var. Toplu taşımaya kullanamayacağız yoksa." diye konuştu. Haberinin olmadığını söyleyen Emine Yıldız "Kuyruklarda belimiz koptu. 1 saattir bekliyorum. Daha önce haberimiz olsaydı son güne bırakmazdım. İnsanlara eziyet oluyor" diye konuştu. Yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Toplu ulaşımda HES kodu kuyrukları havadan fotoğraflandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toplu ulaşımda HES kodu kuyrukları havadan fotoğraflandı - Son Dakika
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