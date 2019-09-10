Toplu ulaşımda konfor artıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem hatlarında devam eden sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarıyla ulaşımda konforun daha da artacağını söyledi.



Bursa'da ulaşımda köklü çözümlere imzasını atan Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı hedefiyle sinyal optimizasyonu çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bursaray yolcu kapasitesini 280 binlerden 460 binlere çıkarmayı hedefleyen faaliyetler, gündüz metro seferlerinin aksamaması için, gece saatlerinden sabah gün doğana kadar sürüyor.



Yolcu kapasitesi yüzde 60 artıyor



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde toplu ulaşımın daha konforlu hale gelmesi hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyerek, Bursaray Osmangazi İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da bol bol sohbet eden Başkan Aktaş, raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu ile mevcut hatlarda yüzde 60 daha fazla yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi.



Başkan Aktaş, çalışmanın önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Bursaray'da halen kullanılan sinyalizasyon sistemi ile 3,5 dakikada bir vagon, hatta verilebiliyor. Bu da günlük 280 bin ile 300 bin arasında yolcu taşındığını gösteriyor. Sinyalizasyon projesi, Üniversite ile Arabayatağı arasında çalışılıyor. Bu hatlar arasında metro hareket süresi, 3.5 dakikadan 2 dakikaya inecek ve böylece aynı ekipmanla yolcu kapasitesi yüzde 60 artacak" diye konuştu.



Günlük hedef 460 bin yolcu



Bursaray'ın günlük yolcu taşıma kapasitesinin, böylece 460 bin civarına çıkacağını belirten Aktaş, projenin ihalesinin 2018 yılı sonunda yapıldığını ve çalışmalara hızla başlandığını kaydetti. Projenin 108 milyon TL değerinde olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Bunun içinde sinyalizasyon, hat, enerji, makas ve trafo gibi yatırım kalemleri var. Proje toplam 3 fazdan oluşuyor. İlk faza başlandı ve bitiş tarihi Haziran 2020, ikinci faz bitiş tarihi Eylül 2020, üçüncü ve son faz da Temmuz 2021'de sona erecek. Mükemmel bir çalışma örneği sergilendi. Gündüz sistem hiç durmadı, ekipler gece 1 ile sabah 6 arasında çalıştı ve metronun çalışmadığı saatlerde bu uygulamalar yapıldı" şeklinde konuştu.



Bursaray ve lastik tekerlekli araçlarla birlikte, Bursa'da şu anki sistemle günde 1 milyon yolcu taşındığını söyleyen Başkan Aktaş, bu oranı artıracak çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. - BURSA