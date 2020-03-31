Kayseri Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek kararlar doğrultusunda toplu ulaşımda "sosyal mesafe" kuralına uymayanlara adli işlem yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs salgını dolayısıyla toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması için belirlenen kriterlere titizlikle uyulması vurgulandı.

Bu konudaki gerekli tedbirlerin Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca alınacağının belirtildiği açıklamada, toplu taşıma araçlarına belirlenen sayı dışında yolcu alanlara yönelik yaptırımların titizlikle uygulanacağı bildirildi

Açıklamada, "Alınan kararlara uymayan vatandaşlara umumi hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.