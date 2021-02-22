Toplu ulaşımda Uluyol yerine Ankara yolu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan T2 hattının T1 hattına bağlanması için 3 etapta yapılacak çalışmalar sürüyor. T1 hattı seferlerine ara verilirken, Uluyol Caddesi'ni kullanan toplu taşıma araçlarının güzergahı da çalışma süresince Ankara yolu olarak değiştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kenti demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiği Kent Meydanı Terminal tramvay hattında eksik imalatların tamamlanması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğunda 11 istasyonlu T2 hattının, T1 hattına bağlanması çalışmalarının 3 etap halinde yapılması planlandı. Çalışmaların birinci etabında makas montajı ve katener direği imalatları yapılacak. Bu kapsamda Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin İstanbul Caddesi'ne bağlanan bölgesi 20 Şubat 2021 Cumartesi gününden itibaren trafiğe kapatıldı. Çalışmalar sebebiyle T1 hattı seferlerine de ara verildi.

Güzergah değişti

Öte yandan çalışmalar sebebiyle Uluyol'dan (Kıbrıs Şehitleri Caddesi) gelip, Gençosman ve Ankara yoluna (Ulubatlı Hasan Bulvarı) dönüş yapan belediye otobüslerinin güzergahında da değişiklik yapıldı. Uluyol'dan Gençosman ve Ankara yoluna dönüş yapan 38 numaralı hat, Uluyol yerine Ankara Yolu'nu kullanacak. Yine Uluyol'dan Gençosman - Ulubatlı Hasan Bulvarına dönüş yapan 36, 18/İ, 19/A, 19/İ, S/1, 15/A, 5/A ve 17/A toplu taşıma araçları Darmstad Caddesi - Stadyum Caddesi - Merinos Kavşağı - Ankara Yolu - Kent Meydanı Kavşağı güzergahını kullanacak. - BURSA