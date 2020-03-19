TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE KORONAVİRÜS ETKİSİ - Son Dakika
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TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE KORONAVİRÜS ETKİSİ

6 saat önce

Koronavirüs salgını, İstanbul'da araç ve toplu ulaşım kullanan sayısında düşüşe neden oldu.

TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE KORONAVİRÜS ETKİSİ, System.String[]

Koronavirüs salgını, İstanbul'da araç ve toplu ulaşım kullanan sayısında düşüşe neden oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de görülmesiyle birlikte İstanbul trafiğini büyük ölçüde etkiledi. Normal zamanlarda uzun kuyrukların oluştuğu Marmaray Pendik İstasyonu'nu kullananların sayısı düşerken, D-100'deki araç trafiğinde azalmalar görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Pendik Marmaray detay

-Pendik Altgeçit detay

-Durakta otobüs bekleyen insan detayı

-Marmaray'dan çıkan insanlar

-Peronlardan detay

-Sokaktan detay

-D-100 Soğanlık mevki detay


- İstanbul
Koronavirüs, Marmaray, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:02 Kaynak: DHA

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