Son Dakika › Güncel › TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE KORONAVİRÜS ETKİSİ - Son Dakika
TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE KORONAVİRÜS ETKİSİ
6 saat önce
Koronavirüs salgını, İstanbul'da araç ve toplu ulaşım kullanan sayısında düşüşe neden oldu.
Koronavirüs salgını, İstanbul'da araç ve toplu ulaşım kullanan sayısında düşüşe neden oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de görülmesiyle birlikte İstanbul trafiğini büyük ölçüde etkiledi. Normal zamanlarda uzun kuyrukların oluştuğu Pendik Marmaray İstasyonu'nu kullananların sayısı düşerken, D-100'deki araç trafiğinde azalmalar görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:19 Kaynak: DHA
Son Dakika Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak Bilim Kurulu Üyesi Akçay: 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı