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Toplu ulaşımda yeni fiyat tarifesi

20 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi toplu taşıma ücret tarifesini yeniden belirledi.

Toplu ulaşımda yeni fiyat tarifesi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi toplu taşıma ücret tarifesini yeniden belirledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki yıldır herhangi bir değişikliğin yapılmadığı toplu taşıma ücretleri, 26 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

İki yıl içinde yakıt, bakım ve işçilik olmak üzere toplu taşıma işletmeciliğinin maliyet kalemlerinde artış meydana gelmesi üzerine toplu taşımadaki otobüs işletmecilerinin uzun süredir bilet fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine alındı.

UKOME toplantısı sonucu toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle:

Manyetik kağıt bilet 1 biniş 3,75, kontaksız tam kart 1 biniş 3, kontaksız öğrenci kartı 1 biniş 1,60, kontaksız öğretmen kartı 1 biniş 2,65, kontaksız KAYBİS tam kart 1 biniş 3, kontaksız KAYBİS öğrenci kartı 1 biniş 1,6, kontaksız abonman tam kart aylık 140 biniş 160, kontaksız abonman tam kart 1 biniş 1,14, kontaksız abonman öğrenci kartı aylık 140 biniş 75, kontaksız abonman öğrenci kartı 1 biniş 0,54 lira.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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