Toplu ulaşımda yüzde 50 sınırlandırması kaldırıldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda toplu ulaşım araçlarında daha önce alınan standartlar yeniden düzenlendi. Buna göre, şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kalktı.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi yolcu taşımada alınan kararlar kaldırıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere genelge gönderildi. Genelge ile şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kalktı. Genelgeye göre, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz olarak oturacaklar. Metro, metrobüs ve tramvay gibi farklı özelliği veya niteliği olan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, güvenli mesafe kurallarına uyma koşuluyla hangi oranda ayakta yolcu alınabileceğine ise il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca alınacak karar doğrultusunda belirlenecek.Genelgede, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verileceği ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacağı da bildirildi.