Toplu yemek sektörünün sıkıntıları konuşuldu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan Toplu Yemek sektörleri, Korona virüs salgını sonrasında oluşan sıkıntıları ve çözüm önerileri üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.



Korona virüs salgınının en çok etki ettiği sektörlerin başında gelen Toplu Yemek sektörlerinin sıkıntıları Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda görüşüldü. 10. Meslek Komitesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Toplu Yemek sektörleri, korona virüs sonrasında oluşan sıkıntıları yetkililere iletti. Çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, sıkıntıların kısa süre içerisinde çözümlenmesi için Düzce Ticaret ve Sanayi odası çalışmalar yürütecek. - DÜZCE