Son Dakika Haberleri: Toplu Yolcu Taşıma Araçları Trafik Güvenliği İçin Bir Araya Geldi

Toplu Yolcu Taşıma Araçları Trafik Güvenliği İçin Bir Araya Geldi

1 saat önce

Adıyaman'da, şehir içi toplu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının temsilcileri ile kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplu Yolcu Taşıma Araçları Trafik Güvenliği İçin Bir Araya Geldi, System.String[]
Adıyaman'da, şehir içi toplu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının temsilcileri ile kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay ve toplu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda yolcu taşıyan sürücülerin daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücülere aynı zamanda kış mevsiminden dolayı yollarda buzlanma ve sis nedeniyle düşen görüş mesafesinden dolayı daha yavaş gitmeleri de belirtildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:12 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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