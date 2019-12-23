Toplulaştırma araziye değer katıyor

Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de 1 milyon 220 bin 800 dekar alanda toplulaştırma yapıldığı bildirildi.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin birlikte düşünülmesi gerektiği bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiği hatırlatıldı.



Yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak



Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığı, diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleriyle kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 oranında azaldığı kaydedildi. Açıklamada, "Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" denildi.



Adana'da 821 bin 310 dekar arazi toplulaştırıldı



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Aydın, "Adana ilimizde 2019 yılında 8 adet projede toplam 2 milyon 265 bin 980 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 821 bin 310 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 1 milyon 444 bin 670 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor" dedi.



Hatay ve Osmaniye'deki toplulaştırma çalışmaları



Aydın, Hatay'da ise 2019 yılında 2 adet projede toplam 556 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında çalışmaların devam ettiğini, bu çalışmalarla 2020 yılı sonuna kadar 556 bin dekar alanın toplulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.



Osmaniye'da 2019 yılında 1 adet projede toplam 317 bin 900 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 120 bin 400 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini vurgulayan Aydın, devam eden çalışmalarla 197 500 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini belitti.



Mersin'de 279 bin 90 dekar arazi toplulaştırıldı



Mersin'de 2019 yılında 1 adet projede toplam 378 bin 710 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 279 bin 90 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Aydın, devam eden çalışmalarla 99 bin 620 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.



Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da hatırlatan Aydın, "Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar 12 proje dahilinde 1 milyon 220 bin 800 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 2 milyon 297 bin 790 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor" dedi. - ADANA