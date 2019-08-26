Son Dakika Haberleri: Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar
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Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz.

Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz." dedi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:35 
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