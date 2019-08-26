Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:35
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