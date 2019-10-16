Son Dakika Haberleri: Topluluk Tanıtım Günlerine büyük ilgi
Son Dakika Güncel Topluluk Tanıtım Günlerine büyük ilgi

Topluluk Tanıtım Günlerine büyük ilgi

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci topluluklarının yeni üye kaydı alması ve topluluklarını tanıtması amacıyla düzenlenen tanıtım günleri yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

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Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci topluluklarının yeni üye kaydı alması ve topluluklarını tanıtması amacıyla düzenlenen tanıtım günleri yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da, toplulukların tanıtım günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yolu'nda stant kuran toplulukları tek tek ziyaret ederek öğrencilerden bilgi alan Rektör Ünal'a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinleyen Rektör Ünal, sosyal ve kültürel faaliyetlerin hayata artı değer kattığını ifade ederek onlara bu konuda her zaman destek olacağını söyledi. Bir hobi ile ilgilenmenin öğrenme, sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme gibi pek çok katkısı olduğunu belirten Rektör Ünal, çok yönlü bir yaşamın gerek eğitim hayatında gerekse mesleki yaşamda her zaman başarıyı arttıracağını ifade etti.


14-16 Ekim 2019 tarihleri arasında üç gün boyunca devam eden ve yoğun ilgi gören tanıtım günleri çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve ikramlarla adeta şenlik havasında geçti. Topluluk üyeleri topluluklarını tanıtmada öğrencilerin ilgisini çekecek kısa sunumlar yaptı. Dans topluluğu öğrencileri müzik eşliğinde dans ederken tiyatro topluluğu öğrencileri çeşitli kostümlerle, diğer topluluklar ise alanlarına göre birbirinden eğlenceli etkinliklerle yeni gelen öğrencileri topluluğa davet etti.


99 kültür topluluğu ve 23 spor topluluğu olmak üzere toplam 122 öğrenci topluluğunun bulunduğu Akdeniz Üniversitesi'nde topluluklar yıl boyunca düzenlediği çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kampüs yaşamına renk katıyor. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Ünal, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
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